Polemica sulle "gite ad Auschwitz": telefonata tra Roccella e Segre

14 Ott 2025 - 12:09
© Ansa

Il ministro della Famiglia Eugenia Roccella e la senatrice a vita Liliana Segre si sono sentite al telefono lunedì pomeriggio. È stata Roccella a chiamare Segre dopo le polemiche scaturite a seguito delle sue dichiarazioni sulle "gite ad Auschwitz".

eugenia roccella
liliana segre