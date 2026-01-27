In senato

Antisemitismo: la commissione Affari Costituzionali adotta ddl Romeo come testo base

Il testo prevede la possibilità di bloccare possibilità di vietare manifestazioni in caso di grave rischio per l'utilizzo di simboli antisemiti

27 Gen 2026 - 15:32
© Ansa

© Ansa

La commissione Affari costituzionali del Senato ha adottato gli identici ddl di Massimiliano Romeo come testo base per la legge sull'antisemitismo. In favore si sono espressi i gruppi di centrodestra e Iv, contrario M5s, Pd e Avs. Entro il dieci febbraio dovranno essere depositati gli emendamenti. I due ddl, oltre a misure educative nell'ambito scolastico, prevedono la possibilità di vietare manifestazioni "in caso di valutazione di grave rischio potenziale per l'utilizzo di simboli, slogan, messaggi e qualunque altro atto antisemita ai sensi della definizione operativa di antisemitismo adottata dalla presente legge".

Ti potrebbe interessare

videovideo
antisemitismo
senato

Sullo stesso tema