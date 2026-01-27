Oggi, 27 gennaio, è il Giorno della Memoria. "Torniamo a condannare la complicità del regime fascista nelle persecuzioni, nei rastrellamenti, nelle deportazioni. Una pagina buia della storia italiana, sigillata dall'ignominia delle leggi razziali del 1938", ha affermato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la cerimonia al Quirinale, dove sono presenti tutte le alte cariche dello Stato, la senatrice Liliana Segre e 40 ragazzi che hanno visitato il campo di Auschwitz. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha sottolineato che "nella Repubblica non c'è posto per il veleno dell'odio razziale, per i germi della discriminazione, per l'antisemitismo che affiora ancora pericolosamente, per coloro che predicano la violenza, per chi coltiva ideologie di oppressione, di sopraffazione, per chi coltiva odio".