Quando uno di loro, un ragazzino ebreo, viene deportato dai nazisti il 16 ottobre, insieme a oltre mille persone del Ghetto, gli altri tre decidono di partire in segreto per convincere i tedeschi a liberarlo. È l'inizio di un viaggio che mescola gioco e paura, poesia fanciullesca e brutalità della guerra, scoperta della vita e confronto con la morte. Il racconto procede con un tono sospeso tra leggerezza e dramma, lasciando che siano l'innocenza e il coraggio dei bambini a guidare lo spettatore dentro una realtà sempre più crudele. Un'esperienza destinata a segnare profondamente i protagonisti, trasformando per sempre la loro coscienza e il loro modo di guardare il mondo, fino a un finale sorprendente ma tragicamente coerente con la Storia.