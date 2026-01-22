Giorno della Memoria, le iniziative Mediaset in ricordo delle vittime dell’Olocausto

Canale 5 apre la riflessione venerdì 23 gennaio, in seconda serata, con il film in prima visione "Anne Frank, la mia migliore amica", dove si narra il legame tra Hanneli Goslar e Anna Frank, raccontato dal punto di vista di Hanneli. Sabato 24 gennaio, in seconda serata, la rete propone Speciale TG5: Sami e i Giovani. Modiano - deportato e internato ad Auschwitz-Birkenau - rinnova il suo impegno nel mantenere viva la memoria della Shoah, in un incontro con alcuni studenti. Il settimanale della testata diretta da Clemente Mimun, a cura di Fabio Tamburini, firmato da Roberto Olla, documenta lo scambio intenso ed emozionante tra l’infaticabile 95enne e l’attento gruppo di ragazze e ragazzi.



Martedì 27, in prima serata, arriva la prima visione del film diretto da Claudio Bisio "L'ultima volta che siamo stati bambini", opera che la senatrice Liliana Segre ha molto apprezzato, perché ha saputo rendere la freschezza e l’innocenza dei bambini con un tratto talmente sensibile da offuscare la tragedia sullo sfondo. Venerdì 30, in seconda serata, infine, il film "Valiant Hearts - Verso la Libertà".