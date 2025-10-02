Mediaset premiata dalla Fondazione Airc per 30 anni di impegno sociale

Mediaset, da oltre 30 anni, è impegnata nel sostenere progetti solidali e iniziative di sensibilizzazione sociale, con particolare attenzione ai bisogni dei più fragili e al sostegno della ricerca scientifica. L'ultima testimonianza concreta di questo impegno è la donazione di 1 milione di euro - corrispondente al premio finale del programma The Couple - all'Istituto Gaslini di Genova, eccellenza italiana nella cura e nella ricerca in ambito pediatrico.