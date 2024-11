Claudio Bisio: "Per girare un film ho perso i primi 7 mesi di vita di mia figlia Alice"

Vanessa e il rapporto con il figlio Isal - Vanessa Incontrada conferma le difficoltà dei genitori che lavorano nel mondo della spettacolo. "Per la vita che facciamo tante cose non riusciamo a viverle insieme ai nostri figli", spiega l'attrice. E aggiunge: "Per assurdo Isal me lo sto godendo più adesso che ha 16 anni rispetto a quando era piccolo".