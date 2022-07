Il ritorno di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada sul palco di "Zelig"

Questa stagione

Claudio Bisio

Vanessa Incontrada

è tornato in onda sudopo dieci anniul palco del Teatro Arcimboldi di Milano si sono ritrovati i mattatori di uno degli show comici più amati dal pubblico i "veterani". "Sono passati dieci anni, sono davvero emozionato - ha iniziato il presentatore, dopo gli applausi - non ci credevo potesse esserci il sold out, ho ancora amici che non si fidano ancora ad andare al cinema e al teatro (per il Covid ndr), quindi vorrei fare io un applauso a voi che siete qui".

Vanessa Incontrada

ha replicato con Claudio Bisio lo storico balletto di apertura del programma comico: "Non chiamate polizia e carabinieri - ha scherzato il conduttore - noi ci possiamo sfiorare le labbra perché ci tamponiamo spesso...".

Tra i comici della prima puntata, non sono mancati i vecchi volti, che hanno fatto il successo della trasmissione: tra i più acclamati senza dubbio

Teo Teocoli

cult

, che ha riproposto uno dei suoi personaggi

L'attore milanese ha portato per la prima volta a "Zelig" lo storico giornalista sportivo napoletano

Felice Caccamo,

Teocoli è stato salutato da una standing ovation del pubblico del Teatro Arcimboldi.

ospite fisso di "Mai Dire Gol". Dopo l'esibizione, con tanto di Vesuvio alle spalle,

Sul palco sono saliti, tra gli altri, comici come

Maurizio Lastrico, Giuseppe Giacobazzi, Raul Cremona e Giovanni Vernia alias Johnny Groove

Teresa Mannino

Anna Maria Barbera

, che ha parlato della presunta seconda giovinezza dopo i 50 anni e, tornata a interpretare la mitica "Sconsolata".

Il monologo di Sconsolata era incentrato sulla pandemia: qui, inevitabilmente, le risate hanno lasciato spazio anche a qualche riflessione: "Dovevamo sempre lavarci le mani e in tanti effettivamente se ne sono lavati le mani - ha concluso la comica - Io sono una maschera per far ridere, qualcuno invece si è messo una maschera per farci piangere".