Zelig riapre i battenti: ripartono le risate su Canale 5 con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada

Giovedì 18 novembre, in prima serata su Canale 5 , torna "Zelig" con l’affiatata coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada e i più grandi nomi della risata all’italiana, protagonisti della storia del programma. La prima delle tre serate evento (le altre due saranno giovedì 25 novembre e 2 dicembre), vedrà alternarsi sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi nomi come Teo Teocoli, Teresa Mannino, Maurizio Lastrico, Raul Cremona, Mister Forest, Anna Maria Barbera, i Senso D’Oppio, Giuseppe Giacobazzi, Giovanni Vernia, Federico Basso e tantissimi altri.

Leggi Anche "Zelig" torna a teatro con Bisio e Incontrada e presto su Canale 5

"Sembra come se non ci fossimo mai lasciati come se Zelig in questi 12 anni ci sia sempre stato" aveva detto la Incontrada a "Verissimo".

"Zelig" è da sempre anche un grande laboratorio di comicità: nel corso degli anni ha scoperto e lanciato alcuni tra i più grandi nomi della risata. E anche in queste puntate speciali, che celebrano le nozze d’argento tra Mediaset e Zelig (25 anni insieme: la prima puntata nel 1996 su Italia 1) e i 35 anni di storia del marchio, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada presenteranno numerosi giovani talenti della risata al debutto, scovati in giro per l’Italia dagli ideatori del programma Gino&Michele e Giancarlo Bozzo.

"Televisivamente abbiamo iniziato in seconda serata su Italia 1 per arrivare poi su Canale 5, in prima serata. Forse il segreto del successo di questo spettacolo è far ridere senza finzione. E oltre ai comici, che sono sempre stati il top, anche nella conduzione c'è sempre stata autenticità, da Michelle Hunziker a Paola Cortellesi, passando attraverso Vanessa che considero il cuore vero e pulsante di Zelig", ha raccontato Bisio all'Ansa.

Zelig torna anche dopo la pandemia con la missione speciale di far ridere. A questo proposito il conduttore spiega: "Per sua indole la comicità deve parlare di cose vere e quotidiane, quindi si può e, aggiungo, si deve far ridere di tutto con senso di responsabilità. Per esempio, nella prima puntata c'è un pezzo della Barbera sul Covid, che fa ridere ma dice anche delle cose importanti". Per Vanessa Incontrada tornare a far ridere dopo quello che è successo è un bisogno della gente: "Nessuno potrà dimenticare quello che è successo, le perdite di ciascuno e la sofferenza enorme che la pandemia ha creato, ma la gente non solo ha voglia di ridere... la gente ne ha bisogno, lo abbiamo visto in queste serate e ce ne rendiamo conto dopo ogni battuta. Quindi far ridere diventa quasi un dovere per restituire un po' di gioia a chi tanto la cerca".