Claudio Bisio e Vanessa Incontrada sul ritorno a "Zelig": "Sono passati 12 anni, ma sembra ieri"

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada nel salotto di Silvia Toffanin a "Verissimo" raccontano l'emozione di tornare dopo 12 anni sul palco di "Zelig", in onda in prima serata su Canale 5 da giovedì 18 novembre. "Stiamo facendo le prove in questi giorni e ci stiamo divertendo" dice Claudio Bisio.

"Sembra come se non ci fossimo mai lasciati - aggiunge Vanessa Incontrada - come se "Zelig" in questi 12 anni c'è sempre stato". "In questa edizione ci saranno un po' di "grandi vecchi", sono passati 25 anni dalla prima puntata andata in onda nell'ottobre del 1996 - aggiunge Bisio - io ci sono sempre stato dall'inizio".