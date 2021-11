Lorella Cuccarini sui 30 anni di matrimonio con Silvio Testi: "Il segreto? L'idea di fare un percorso insieme"

"Non so se esiste un segreto in realtà, esiste l'idea di fare un percorso insieme e affrontare tutto, nel bene e nel male". Ospite a "Verissimo", Lorella Cuccarini parla dei 30 anni di matrimonio con il marito Silvio Testi e svela il "segreto" di un'unione così longeva. "Noi amiamo fare tutte le cose insieme, anche se in realtà siamo molto diversi e molto indipendenti, ma ci piace camminare insieme, ritrovarci", aggiunge la showgirl, ora insegnante di canto ad "Amici".

Assieme, i due hanno quattro figli. "Non li ho programmati, quindi, quando sono arrivati, sono stati una sorpresa. Ho dovuto riorganizzare tutto", spiega Cuccarini. "Ho sempre pensato che i figli fossero una benedizione, poi alla fine si sistema tutto. Se non ci fossero la mia vita sarebbe molto diversa. Non si può vivere di solo lavoro".