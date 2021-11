Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani per la prima volta insieme in tv: "Stiamo insieme da sei mesi" | "Il rapporto con Oppini? Non rinnego nulla"

"Siamo fidanzati da sei mesi e siamo felicissimi". Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si presentano per la prima volta insieme in televisione, a "Verissimo", ufficializzando la loro relazione, iniziata lo scorso maggio.

"Ho fatto io il primo passo. L'ho visto ad Amici, qui a Verissimo e l'ho contattato su Instagram", racconta il vincitore della quinta edizione del "Grande Fratello Vip". "All'inizio avevo un po' paura perché lui è un personaggio molto conosciuto, però mi ha conquistato subito con i piccoli gesti", ammette dal canto suo il ballerino.

Dopo il racconto dei progetti per il futuro ("Ci piacerebbe andare a vivere in campagna, ma forse siamo un po' troppo giovani adesso"), l'intervista diventa anche l'occasione per chiedere a Zorzi della fine dell'amicizia con Francesco Oppini, compagno di avventura al "Grande Fratello Vip".

"Della nostra amicizia rimane un bellissimo ricordo, una bellissima pagina. Non rinnego nulla, ma a oggi non c'è un rapporto", spiega l'influencer. "Non c'è astio, non c'è rancore. Semplicemente non facciamo più parte l'uno della vita dell'altro".