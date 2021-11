Carolina Crescentini e l'amore con Motta: "Ci siamo sposati due volte"

"Il nostro potrebbe essere definitivo un colpo di fulmine, anche se prima che accettassi di uscire con lui è passato un anno". A "Verissimo" Carolina Crescentini parla della relazione con il marito, il cantante Motta: "Uno lo vede così, un po' scuro - ha scherzato l'attrice - tanto che all'inizio pensavo che un cantante non sarebbe andato bene per me. Poi però io e Francesco abbiamo una cosa in comune: le nostre famiglie, questo ci ha unito molto".

Un amore, quello tra i due, che li ha spinti a scegliersi più di una volta: "Ci siamo sposati due volte, sono state entrambe bellissime - ha raccontato nello studio di Silvia Toffanin - la prima volta, lui vestito da rocker si è inginocchiato e io sono rimasta senza parole. Poi dopo un anno, ci trovavamo a New York dove andiamo spesso: parlando con degli amici abbiamo scoperto che era molto facile risposarsi e quindi il giorno dopo lui mi ha detto: 'che ne dici, andiamo?' e così è stato".