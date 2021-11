Francesco Renga e il rapporto con Ambra: "Quando finisce così è sempre una sconfitta"

"La mia è una famiglia allargata, nel senso che io, Ambra, Jolanda e Leonardo non smetteremo mai di essere una famiglia, ma certi meccanismi sono cambiati". Con queste parole Francesco Renga racconta a "Verissimo" il rapporto con la ex compagna Ambra Angiolini e i figli avuti da lei. "Nel momento in cui i figli vedono che i genitori sono sereni e magari anche felici a tratti - aggiunge il cantante - e soprattutto che si vogliono bene, che si rispettano e che hanno una visione di quella che è la loro famiglia, hai fatto un buon lavoro anche per loro".

"Non è stato naturale arrivare a questo punto - racconta Renga - all'inizio ci sono stati degli attriti. Quando finisce una grande storia d'amore che ha portato anche dei figli è sempre una sconfitta, la vivi sempre con dolore. Il senso di colpa è passato da quando vedo che i miei figli sono sereni".

"Siamo riusciti a fare due figli meravigliosi - conclude Renga - nessuno sa come si fa il genitore, il mestiere più difficile del mondo, ho fatto degli errori con loro: spesso adesso do per scontato che siano già degli adulti, su questo Ambra è molto più brava di me".