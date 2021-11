Andreas Muller a "Verissimo": "Vorrei sposare Veronica Peparini"

"Il matrimonio? Non lo escludo, l'ho sempre detto". A "Verissimo" Andreas Muller parla del desiderio di portare all'altare la sua compagna, la professoressa di danza di "Amici Veronica Peparini: "Mi piacerebbe molto - ha ammesso il ballerino - solo che ci sto pensando bene, perché sono uno che queste cose vuole farle al meglio e pensa che devono accadere al massimo una volta nella vita".

Muller, in collegamento proprio con Veronica Peparini, ha poi aggiunto: "Perché la proposta non è ancora arrivata? Prima di tutto perché siamo sempre a lavoro". Poi scherzando, ha aggiunto: "L'unico modo per anticiparla è farla durante una delle puntate di "Amici", dovrei entrare e dire: 'Veronica, mi vuoi sposare?', e uscire".