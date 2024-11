A "Verissimo" Vanessa Incontrada e Claudio Bisio festeggiano i 20 anni delle loro nozze artistiche

A "Verissimo" i 20 anni di matrimonio artistico tra Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, prossimamente ancora in coppia alla conduzione della nuova edizione di “Zelig”, su Canale 5. Inoltre, intensa intervista ad Arianna David, ex Miss Italia, da molti anni in lotta contro l’anoressia, la reunion di Katia e Valeria, che finalmente tornano a lavorare insieme a teatro e la carriera e i traguardi raggiunti dalla direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma Eleonora Abbagnato. Infine, prima volta nel talk per la ballerina e coreografa Deborah Lettieri, nuova professoressa di ballo di “Amici” e ritratto di famiglia per Orietta Berti, ospite con i figli Omar e Otis.