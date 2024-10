"Quello che a me dispiace è che tutto questo ha un senso nel momento in cui fai capire a chi fa del male che ha fatto del male e si prenda coscienza, credo ci sia ancora tanto da lavorare. Spero che questo serva alle persone che come me vivono o hanno vissuto tutto questo. Le parole hanno un peso importante nella vita di chi riceve una diffamazione. Alla fine, dopo il verdetto del giudice, ci siamo abbracciati e per me è stato liberatorio" ha concluso Adriana Volpe. "Mia figlia Michela, che si diletta come autrice tv, ha scritto un format per noi. Poi ne parliamo, si potrebbe fare, è carino…" scherza Giancarlo Magalli.