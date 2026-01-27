Il Giorno della Memoria, ecco perché non va dimenticato

Fin dagli inizi del suo comando e durante la Seconda Guerra Mondiale, Hitler pose al centro il mito della razza ariana. Nel libro "Mein Kampf" (1925) il Führer recitava che tutta la storia è solo espressione dell’eterna lotta tra le razze per la supremazia e che la guerra è l'espressione naturale e necessaria di questa lotta in cui il vincitore, cioè la razza più forte, ha il diritto di dominare. Secondo il Fuhrer l’unica etnia a cui spettava il diritto di dominare il mondo era la razza ariana e tutte le altre venivano considerate inferiori. Il nemico principale erano gli ebrei. Nell’attuazione di questa ideologia, fin dal 1933 vennero varate numerose disposizioni discriminatorie nei confronti degli ebrei, il cui culmine è rappresentato dalle leggi di Norimberga (1935), in cui si riservava la pienezza dei diritti ai cittadini di sangue tedesco o affine (Legge sulla cittadinanza) e il divieto di matrimoni tra ebrei e cittadini di sangue tedesco o affine (Legge per la protezione del sangue e dell’onore tedesco).