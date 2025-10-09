Gaza, le tappe del conflitto dal 7 ottobre 2023 all'accordo sul piano di pace Usa

Nella notte fra il 23 e il 24 giugno il presidente americano Donald Trump annuncia un cessate il fuoco "pienamente concordato" fra Israele e Iran, proclamando la fine di quella che definisce "la Guerra dei 12 giorni". Trump loda i due Paesi "per l'intelligenza e il coraggio" dimostrati. La tv iraniana annuncia lo stop alla guerra, affermando che è stato "imposto" a Israele in seguito al "successo" dell'attacco iraniano alla base statunitense in Qatar. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, afferma dal canto suo che Israele ha raggiunto "tutti i suoi obiettivi", eliminando una "duplice minaccia esistenziale immediata, sia nel campo nucleare che in quello dei missili balistici". A un'ora di distanza dall'entrata in vigore della tregua, due missili balistici vengono lanciati dall'Iran verso il nord di Israele, che annuncia un'immediata rappresaglia. Teheran smentisce la violazione dell'accordo. Una telefonata fra Trump e Netanyahu raffredda la situazione con il tycoon che si scaglia contro Iran e Stato ebraico. "Due Paesi che combattono da così tanto tempo e in modo così duro che non sanno più che c... stanno facendo", afferma.