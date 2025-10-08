Flotilla bis, dai medici al monaco: chi sono i nove italiani fermati da Israele

Chi sono - La composizione del gruppo di italiani è molto varia. A bordo della Flotilla bis c'erano quattro persone provenienti dall'ambito sanitario: Riccardo Corradini, medico che molti ricorderanno come protagonista del documentario "Erasmus a Gaza", Stefano Argenio infermiere di 42 anni, coordinatore della terapia intensiva di un ospedale romano, Francesco Prinetti, medico 28enne che lavora a Torino e attivista di Ultima Generazione e Lorenzo Bresciani, neurologo dell'ospedale di Padova. Altre quattro persone invece legate al settore umanistico: Elisabeth Di Luca, attivista pro-Palestina siciliana, educatrice e ricercatrice; Claudio Torrero, ex docente di filosofia in una scuola superiore, autore di libri, saggi e articoli, con la particolarità di essere diventato monaco buddista, Vincenzo Fullone, 53enne calabrese, filosofo di formazione, che ha fondato la prima agenzia di comunicazione nella Striscia ed è diventato chef per amore di Gaza e Lorenzo Mollicone, attivista e giornalista del magazine 'Scomodo'. Infine la marittima veneta Beatrice Lio.