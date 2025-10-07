Manifestazioni ProPal, scontri e idranti in piazza a Bologna

Con in testa uno striscione con la scritta 'Il genocidio non è finito, siamo resistenza, continuiamo a bloccare tutto' è partito da piazza Castello a Torino il corteo dei pro Palestina organizzato dal Coordinamento Torino per Gaza, che ha scelto di ignorare le richieste della Questura di mantenere statica la manifestazione. A differenza delle altre volte, non è presente il furgone con l'impianto audio che solitamente apre i cortei. In questa occasione l'impianto è trasportato con un carretto trainato da una bicicletta. "Non ci facciamo intimidire dai questori e dai ministri - affermano i manifestanti dal microfono - cedere ai divieti sarebbe stato impensabile. Siamo in piazza - sottolineano - per rivendicare senza se e senza ma la resistenza palestinese. Ogni violenza di Israele da 70 anni è rimasta impunita. Hanno provato in ogni modo a chiudere lo spazio che poche settimane fa avevamo aperto con lo sciopero. Siamo qui in tantissimi e questo significa tanto, ci chiediamo cosa ci sia di inopportuno a scendere in piazza e a dire che i popoli oppressi hanno il diritto di resistere". Il corteo si sta dirigendo in direzione di Torino Nord, tra via XX Settembre e corso Regina Margherita.