Corteo pro-Pal a Roma, il presidente Assoturismo: "Danni materiali e al turismo"

A "Mattino Cinque" la testimonianza da una delle vie più colpite: "Immagini che allontanano i turisti"
Da via Merulana a Roma il presidente di Assoturismo Angelo Di Porto commenta in collegamento con "Mattino Cinque" la guerriglia urbana avvenuta nel weekend durante la grande manifestazione pro-Pal. "Fotografia dei danni tragica, manifestare è un diritto ed è lecito ma non spaccare le vetrine come è avvenuto in diverse parti della città" dice.
"È successo non solo nella zona dell'Esquilino ma anche in via del Corso e San Giovanni dove i mobili dei ristoranti sono stati distrutti e i monumenti deturpati. Ci sono state poi aggressioni alle forze dell'ordine e l'occupazione delle vie principali, e ora chi paga? Chi paga i danni agli esercenti?" Prosegue Angelo Di Porto.
E conclude: "Purtroppo queste manifestazioni, non indette secondo i termini di legge, sono state tante. I danni quindi vanno quantificati insieme al mancato incasso di quei giorni, ai danni materiali e al turismo. Le immagini stanno facendo il giro del mondo e stiamo registrando le prime cancellazioni da parte dei prenotati che si attestano già intorno al 5%".
