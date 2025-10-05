Logo Tgcom24
Cronaca
CORTEI E DERIVE VIOLENTE

Manifestazioni pro Pal, Landini: "Criminali e cretini non c'entrano"

05 Ott 2025 - 19:31
© Ansa

© Ansa

Il leader della Cgil Maurizio Landini prende le distanze dai gruppi di violenti infiltrati nelle manifestazioni pro Pal dei giorni scorsi e spiega: "I criminali e i cretini non c'entrano nulla con chi ha organizzato. La cosa di Roma mi sembra molto plastica: il corteo li ha mandati fuori, ha gridato che non li voleva e non è un caso che questi siano intervenuti quando la manifestazione di fatto era conclusa". E aggiunge: "Credo che la polizia abbia fatto la cosa giusta, anche chi è andato in piazza deve essere garantito dai criminali. E' giusto che le forze dell'ordine intervengano contro violenti e criminali, per garantire la democrazia e chi vuole manifestare democraticamente".

landini
corteo pro-palestina

