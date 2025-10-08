Nuova Flotilla verso Gaza attaccata in mare, Israele: "Tutti espulsi a breve"

La Freedom Flotilla Coalition ha denunciato che due delle nove imbarcazioni partite dall'Italia con rotta verso Gaza sono state abbordate in acque internazionali, a circa 120 miglia nautiche dalla costa. Secondo i responsabili della missione, le forze israeliane avrebbero interrotto le comunicazioni e cercato di deviare le navi. A bordo si trovano circa 250 operatori sanitari, tra cui sei italiani. "Ci sono almeno otto imbarcazioni militari che circondano la nostra flottiglia", afferma ancora la nuova spedizione pubblicando le immagini di una telecamera di una barca in cui si vedono dei soldati armati a bordo. Successivamente è arrivata la conferma ufficiale da parte del Ministero degli Esteri israeliano, che ha dichiarato di aver intercettato la flottiglia: "Un altro vano tentativo di violare il blocco navale legale ed entrare in una zona di combattimento si è concluso in un nulla di fatto", si legge in una nota diffusa su X. Le navi sono state trasferite in un porto israeliano, e i passeggeri – "tutti in buone condizioni" – saranno espulsi nelle prossime ore, secondo quanto riferito da Tel Aviv.