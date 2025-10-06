Logo Tgcom24
Israele, Greta Thunberg andrà ad Atene: espulsioni in corso per la Flotilla

06 Ott 2025 - 01:29
Greta Thunberg partirà nelle prossime ore da Israele a bordo di un aereo diretto ad Atene, messo a disposizione dal governo greco. La giovane attivista svedese, 22 anni, ha partecipato alla missione della Global Sumud Flotilla, iniziativa che ha coinvolto centinaia di attivisti con l'obiettivo di attirare l’attenzione internazionale sulla situazione a Gaza. Il volo decollerà dall’aeroporto Ramon, situato nel sud del Paese, come riportato dal portale israeliano Ynet. Nel frattempo, il Servizio penitenziario israeliano (Ips) ha informato il team legale internazionale che assiste i partecipanti della Flotilla, incluso il gruppo Adalah, dell’intenzione di espellere ulteriori attivisti nelle prossime ore. Si tratta di circa 170 persone, delle quali non sono stati forniti né i nomi né le nazionalità, né le destinazioni finali.
Secondo quanto riferito dagli avvocati, queste nuove espulsioni seguono quelle avvenute nelle giornate precedenti, che hanno coinvolto un numero analogo di partecipanti. La maggior parte degli attivisti è stata trasferita a Istanbul, mentre altri sono stati rimpatriati in Italia e Spagna.

