Gaza, nuova Flotilla con a bordo sei italiani a 24 ore dalla zona rossa

Il governo di Israele ha deportato in Giordania i 13 attivisti brasiliani, tra cui la deputata federale Luizianne Lins del Partito dei lavoratori (Pt), che facevano parte della flottiglia Global Sumud diretta nella Striscia di Gaza con aiuti umanitari e intercettata dalle forze di sicurezza israeliane in acque internazionali. Lo riferisce il ministero degli Esteri di Brasilia secondo cui i concittadini, detenuti per alcuni giorni nel centro penitenziario di Ketziot, nel deserto del Negev, sono stati trasferiti dal confine tra i due Paesi mediorientali alla capitale Amman con un veicolo fornito dall'Ambasciata brasiliana in Giordania. L'operazione è avvenuta al termine di trattative condotte dall'ambasciata brasiliana a Tel Aviv. Gli attivisti attualmente soggiornano in un hotel ad Amman in attesa del rientro in Brasile.