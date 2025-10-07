Gaza, nuova Flotilla con a bordo sei italiani a 24 ore dalla zona rossa

Le imbarcazioni della nuova flottiglia umanitaria trasportano complessivamente 250 persone tra medici, infermieri e giornalisti provenienti da diverse parti del mondo
© Instagram/ricc_corradini
La nave Conscience, salpata una settimana fa dal porto di Otranto per unirsi a una nuova Flotilla composta in tutto da una decina di imbarcazioni dirette a Gaza, potrebbe arrivare entro mercoledì nella zona rossa del Mediterraneo ed essere quindi intercettata da Israele. A riferirlo è Riccardo Corradini, uno degli attivisti italiani, chirurgo di professione, a bordo della nave con altri cinque connazionali. Le imbarcazioni della nuova flottiglia umanitaria trasportano complessivamente 250 persone tra medici, infermieri e giornalisti provenienti da diverse parti del mondo.
Intanto l'agenzia di stampa statale giordana ha riferito che 131 attivisti della flotilla di Gaza sono stati espulsi da Israele in Giordania attraverso il ponte di Allenby. Il ministero degli Esteri giordano ha affermato che gli attivisti provenivano dai seguenti paesi: Bahrein, Tunisia, Algeria, Oman, Kuwait, Libia, Pakistan, Turchia, Argentina, Australia, Brasile, Colombia, Repubblica Ceca, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Serbia, Sudafrica, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti e Uruguay.
Il governo di Israele ha deportato in Giordania i 13 attivisti brasiliani, tra cui la deputata federale Luizianne Lins del Partito dei lavoratori (Pt), che facevano parte della flottiglia Global Sumud diretta nella Striscia di Gaza con aiuti umanitari e intercettata dalle forze di sicurezza israeliane in acque internazionali. Lo riferisce il ministero degli Esteri di Brasilia secondo cui i concittadini, detenuti per alcuni giorni nel centro penitenziario di Ketziot, nel deserto del Negev, sono stati trasferiti dal confine tra i due Paesi mediorientali alla capitale Amman con un veicolo fornito dall'Ambasciata brasiliana in Giordania. L'operazione è avvenuta al termine di trattative condotte dall'ambasciata brasiliana a Tel Aviv. Gli attivisti attualmente soggiornano in un hotel ad Amman in attesa del rientro in Brasile.
