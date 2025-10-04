Flotilla, la portavoce italiana: "Un esposto alla procura di Roma contro il sequestro degli attivisti" | Scuderi: "Meloni ci ha messi in pericolo"

Il deputato del Pd Arturo Scotto, che era a bordo della Flotilla ed è rientrato in Italia il 3 ottobre insieme ai tre colleghi parlamentari, ha lanciato un appello per la liberazione di tutti i connazionali detenuti nelle carceri israeliane. "La pressione diplomatica deve essere molto molto forte", ha affermato durante la conferenza stampa. Scotto ha poi evidenziato la mancanza di informazioni sui 26 italiani che stanno rientrando: "Non abbiamo ancora la lista dei nomi. Crediamo sia rilevante e chiediamo sia resa pubblica. Chiediamo venga data tutta l'assistenza possibile anche quando raggiungeranno la Turchia". Il parlamentare ha ricordato che le imbarcazioni sono arrivate a 35 miglia da Gaza: "Quelle miglia che ci distanziavano non sono state raggiungibili perché il governo non ha fatto una pressione vera per riaprire quel corridoio umanitario chiuso da anni. Chi era nell'illegalità è chi ha impedito a quelle barche di arrivare a Gaza".