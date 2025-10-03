Flotilla, parla il ministro Crosetto: "Arresto lecito da parte degli Israeliani"

A "Dritto e Rovescio" il ministro della Difesa: "Il blocco navale è stato considerato legittimo dieci anni fa dall'Onu"
In collegamento con la trasmissione di Rete 4, "Dritto e Rovescio", il ministro della Difesa Guido Crosetto commenta l'abbordaggio da parte di navi militari israeliane a 42 navi su 47 della Global Sumud Flotilla e l'arresto di oltre 200 attivisti. "Sono arresti leciti perché il blocco navale è stato considerato legittimo già dieci anni fa dall'Onu quando lo stesso nei confronti di una barca turca portò addirittura alla morte di dieci persone, quindi è giusto fermare una barca, è giusto controllare. Ma il tema nostro non è mai stato vedere la legittimità ma garantire la sicurezza di tutte le nostre persone".
E prosegue: "Ho sentito l'ambasciatore italiano in Israele, Luca Ferrari, per capire quando le persone avrebbero avuto la possibilità di comunicare con le famiglie. Ho parlato con il ministro della Difesa israeliano Katz e l'ho ringraziato per il fatto che non fosse accaduto nulla. Quando non accade nulla vuol dire che abbiamo lavorato bene - continua il ministro della Difesa - Sono state molte le notti in cui sia io, sia i miei colleghi, abbiamo dormito pochissimo. Abbiamo coperto ogni necessità e tutelato le persone a bordo della Global Sumud Flotilla".
E sulle mobilitazioni pro Pal in tutta Italia, ha aggiunto: "Mi inquietano e mi preoccupano, vorrei che come per la Flotilla anche nelle nostre piazze non succedesse nulla. Dobbiamo spegnere il fuoco che c'è a Gaza senza portare la pazzia nelle piazze italiane. Piano Trump? Unica speranza al momento per porre fine alla strage".
