Gaza, non solo l'ecatombe umana: quanto costerà la ricostruzione della Striscia

A ottobre 2024, Forensic Architecture, un'agenzia di ricerca multidisciplinare con sede alla Goldsmiths University di Londra, ha pubblicato un documento pesante: un rapporto di 827 pagine accompagnato dalla mappa interattiva "Cartografia del genocidio", che documenta migliaia di episodi di violenza da parte di Israele. Non incidenti casuali, ma "errori" militari. L'analisi di Forensic Architecture rivela che la campagna militare israeliana a Gaza sarebbe stata organizzata, sistematica e intesa a distruggere le condizioni di vita e le infrastrutture essenziali per la sopravvivenza. Il progetto ha utilizzato dati provenienti da fonti come Unicef, OpenStreetMap, Unesco, Unosat e Airwars per mappare la distruzione delle infrastrutture civili a Gaza. Una piattaforma interattiva per visualizzare aree di evacuazione, zone di invasione terrestre, attacchi lungo le rotte degli aiuti umanitari, e le posizioni di edifici, strade, agricoltura e risorse idriche danneggiate o distrutte. Ogni punto rosso una tragedia umana, un luogo dove qualcuno ha perso la vita, dove una famiglia è stata spezzata, dove i sogni sono stati sepolti sotto le macerie.