Il consiglio di sicurezza dell'Onu condanna i raid in Qatar | Alta tensione sull'asse Tel Aviv-Madrid

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 707. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite condanna gli attacchi al Qatar, senza nominare Israele. Lo si legge in una dichiarazione dell'organismo. Intanto cresce la tensione sull'asse Tel Aviv-Madrid. Il governo spagnolo ha definito "falsi e calunniosi" i commenti postati su X dall'ufficio del primo ministro di Israele, Benyamin Netanyahu, nei confronti della Spagna, e sottolinea che "il popolo spagnolo è amico del popolo di Israele e del popolo di Palestina". Il premier israeliano aveva detto: "Il primo ministro spagnolo Sanchez ha dichiarato che la Spagna non può fermare la battaglia di Israele contro i terroristi di Hamas perché la Spagna non possiede armi nucleari. Questa è una minaccia genocida palese contro l'unico Stato ebraico al mondo". Netanyahu ha inoltre affermato che non ci sarà nessuno Stato palestinese, intervenendo alla cerimonia di firma di un importante progetto di insediamento nella Cisgiordania occupata. Nel frattempo l'Eurocamera ha approvato, con 305 voti a favore, 151 contrari e 122 astenuti, una risoluzione comune sulla crisi umanitaria a Gaza per chiedere agli Stati membri di "valutare il riconoscimento dello Stato di Palestina". Si tratta della prima volta che una risoluzione di maggioranza sulla crisi umanitaria in corso nella Striscia viene approvata con voto in aula da oltre un anno.