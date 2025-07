Israele lancia l'attacco nel centro di Gaza, appello di 25 Paesi tra cui l'Italia: "La guerra deve finire subito" | Il patriarca Pizzaballa: "Tutto ciò non è giustificabile"

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 655. Israele ha lanciato un attacco aereo e terrestre con raid e tank alla città di Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza, poche ore dopo l'avviso di evacuazione emesso dall'Idf. Nella zona ci sono migliaia di sfollati. Decine i morti segnalati. La Caritas denuncia che "la popolazione è ridotta alla fame e rischia la carestia". "Tutto questo è ingiustificabile", dice il cardinale di Gerusalemme Pizzaballa, mentre il Papa ha chiamato il leader dell'Anp Abu Mazen per enfatizzare "l'urgenza di aiuti umanitari". I ministri degli Esteri dell'Italia e di altri 24 Paesi intanto hanno firmato un appello rivolto a Israele in cui si afferma che "la guerra a Gaza deve finire ora". A Deir al-Balah "ci sono anche operatori italiani", avvisa Tajani. Intanto la portavoce della Casa Bianca ha riferito che Donald Trump "è stato colto di sorpresa dai bombardamenti in Siria e anche da quello di una chiesa cattolica a Gaza" e "in entrambi i casi, il presidente ha chiamato rapidamente il primo ministro israeliano per porre rimedio alla situazione".