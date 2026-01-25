Barcellona, 20 tombe ebraiche profanate in cimitero

Oltre 20 tombe ebraiche sono state profanate nel cimitero di Les Corts a Barcellona. Lo riportano i media spagnoli. La polizia catalana sta effettuando indagini sull'accaduto. La Federazione delle Comunità Ebraiche di Spagna (FCJE) e la Comunità Ebraica di Barcellona (CJB) in una nota hanno condannato "con la massima fermezza" quello che viene definito un "deplorevole atto antisemita". "Chiediamo che le autorità adottino la massima fermezza contro l'antisemitismo in ogni sua manifestazione, identifichino i responsabili di questi atti e garantiscano che siano perseguiti e processati secondo la legge", si legge ancora.