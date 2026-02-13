lo sfogo sui social

Francesca Albanese risponde alle richieste delle sue dimissioni: "L'inquisizione è tornata"

Così la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi sulla posizione della Francia

13 Feb 2026 - 14:10
© Ansa

© Ansa

"L'Inquisizione è tornata". Lo ha scritto su X Francesca Albanese in merito alle richieste di dimissioni dall'incarico di relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi avanzate dalla Francia. "Una menzogna è stata smascherata. Invece di ritrattarla, il sistema che ha permesso il genocidio attacca il messaggero - ha scritto - La Francia sa di aver commesso un errore, ma l'orgoglio le impedisce di correggere: gli archivi vengono saccheggiati alla ricerca di qualsiasi parola fuori luogo. Altri ripetono la falsità".

