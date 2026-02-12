Berlino chiede le dimissioni di Francesca Albanese: "La sua posizione è insostenibile"

Il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, ha chiesto a gran voce le dimissioni di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi. La richiesta è arrivata a seguito delle dichiarazioni, che avrebbero preso di mira Israele, rilasciate da Albanese durante una conferenza. "Rispetto il sistema delle Nazioni Unite basato sui relatori indipendenti. Tuttavia Albanese ha rilasciato numerose dichiarazioni inappropriate in passato. Condanno le sue recenti dichiarazioni su Israele. La sua posizione è insostenibile", ha scritto Wadephul su X. Il suo omologo francese, Jean-Noël Barrot, aveva chiesto mercoledì 11 febbraio le dimissioni della relatrice.