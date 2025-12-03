Francesca Albanese, il Consiglio comunale di Firenze rinvia il voto sulla cittadinanza onoraria

Il proponente della risoluzione, Dmitrij Palagi, ha espresso critiche verso la gestione dei tempi della discussione. "C'è una responsabilità politica del sindaco che ha scelto, lunedì, di anticipare la discussione senza permettere di spiegare le nostre argomentazioni - ha dichiarato Palagi -. Per noi è imprescindibile che ci sia un riconoscimento a Albanese che faccia capire che lei è la benvenuta in questa città". Il consigliere ha inoltre anticipato che "la prossima settimana ci sarà un aggiornamento della discussione".