Usa, l'amministrazione Trump fa causa all'università della California per antisemitismo

L'amministrazione Trump ha citato in giudizio l'università della California di Los Angeles (nota come Ucla), accusando il campus di Los Angeles di "antisemitismo endemico" che avrebbe compromesso i diritti civili dei dipendenti ebrei. La causa è stata presentata quasi sette mesi dopo che il dipartimento di Giustizia aveva richiesto una serie di concessioni politiche e oltre 1 miliardo di dollari all'università e rappresenta un significativo inasprimento della lunga controversia tra l'amministrazione Trump e uno dei più grandi sistemi universitari pubblici del Paese. L'atto di citazione, di 81 pagine, depositato presso il Tribunale distrettuale federale di Los Angeles, accusa l'amministrazione della Ucla di aver "chiuso un occhio - e talvolta facilitato - gravi atti di antisemitismo e di aver sistematicamente ignorato le richieste di aiuto dei propri dipendenti ebrei e israeliani terrorizzati".