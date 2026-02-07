Furto nell'appartamento del team israeliano di bob, sottratti documenti e attrezzature
L'ubicazione della base d'allenamento non è stata resa nota e non si troverebbe in Italia
© Ansa
Disavventura per la squadra israeliana di bob. Dall'appartamento utilizzato come base per completare l'allenamento in vista delle gare di Milano-Cortina 2026, sono stati sottratti passaporti, valigie, scarpe e attrezzature per un valore di migliaia di dollari. A raccontarlo è stato l'atleta AJ Edelman sui social, mentre la polizia ha aperto un'indagine. Nonostante l'episodio, la squadra continuato ad allenarsi, intanto altri membri del team non sarebbero ancora arrivati in Italia. Sul suo account Twitter, Edelman ha scritto: "Mentre ci stavamo allenando per le Olimpiadi, l'appartamento della squadra di bob di Israele è stato derubato. Sottratti migliaia di dollari di roba e pure i passaporti. Che stagione...".
While training for the Olympics the @israelbobsled apartment was broken into during their training, thousands of dollars of stuff and passports were stolen. What a season... pic.twitter.com/6Y9cDPofbC— AJ Edelman, OLY (@realajedelman) February 7, 2026
La preparazione continua
L'ubicazione della base d'allenamento non è stata resa nota e non si troverebbe in Italia. Intanto, Edelman, ex atleta olimpico di skeleton e oggi pillotta di bob, ha spiegato di trovarsi nel nostro Paese, non sul luogo della rapina, dove invece era presente l'allenatore Itamas Shprinz, non è chiaro però se abbia assistito alla scena. Israele, qualificatosi grazie alla rinuncia del Regno Unito, partecipa per la prima volta alle Olimpiadi invernali nella disciplina del bob. L'allenamento ufficiale a Cortina d'Ampezzo inizierà giovedì 12 febbraio, con Edelman che guiderà la slitta a due assieme a Menachem Chen, ma anche quella a quattro con Ward Fawarseh e Omer Katz.