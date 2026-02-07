Furto nell'appartamento del team israeliano di bob, sottratti documenti e attrezzature

Disavventura per la squadra israeliana di bob. Dall'appartamento utilizzato come base per completare l'allenamento in vista delle gare di Milano-Cortina 2026, sono stati sottratti passaporti, valigie, scarpe e attrezzature per un valore di migliaia di dollari. A raccontarlo è stato l'atleta AJ Edelman sui social, mentre la polizia ha aperto un'indagine. Nonostante l'episodio, la squadra continuato ad allenarsi, intanto altri membri del team non sarebbero ancora arrivati in Italia. Sul suo account Twitter, Edelman ha scritto: "Mentre ci stavamo allenando per le Olimpiadi, l'appartamento della squadra di bob di Israele è stato derubato. Sottratti migliaia di dollari di roba e pure i passaporti. Che stagione...".