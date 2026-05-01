Israele: "Gli attivisti della Flotilla rilasciati in Grecia nelle prossime ore" | Gli Usa contro la missione umanitaria: "Iniziativa filo-Hamas"

"Le azioni di Israele di questa sera segnano una escalation pericolosa e senza precedenti: il rapimento di civili nel mezzo del Mediterraneo, a oltre 960 chilometri da Gaza, sotto gli occhi del mondo intero. Sia chiaro di cosa si tratta. Si tratta di pirateria". Così, in una nota diffusa nella notte, la Global Sumud Flotilla. "Si tratta del sequestro illegale di esseri umani in alto mare vicino a Creta - aggiunge - un'affermazione secondo cui Israele può operare con totale impunità, ben oltre i propri confini, senza subire conseguenze. Chiediamo che i responsabili vengano chiamati a rispondere delle proprie azioni". Il Ministero degli Esteri israeliano ha dichiarato che la Marina ha fermato circa 175 attivisti della Global Sumud Flotilla e intercettato 21 delle 58 imbarcazioni: lo riportano i media israeliani. Il Ministero degli Esteri ha anche diffuso un video che, a suo dire, mostrava il ritrovamento di "preservativi e droga" a bordo di una delle imbarcazioni intercettate, scrivendo in un post che "circa 175 attivisti provenienti da oltre 20 imbarcazioni della flotilla dei preservativi stanno ora raggiungendo pacificamente Israele". Mentre Freedom Flotilla Italia esprime piena e incondizionata solidarietà agli attivisti coinvolti, parlando di "un intervento armato in acque internazionali ai danni di un'imbarcazione civile. Un episodio di estrema gravità che rappresenta una violazione del diritto internazionale" in una nota e sollecitando l'intervento e la condanna del governo italiano e della Ue.