Flotilla, Greta Thunberg: "Abusi in Israele sugli attivisti, anche su un italiano"

La denuncia in un post sui social
© Ansa
L'attivista svedese Greta Thunberg ha condiviso un post su Instagram con cui ha diffuso un comunicato ufficiale del team della Flotilla, dove si denunciano le violenze sessuali subite da membri della Flotilla per Gaza dopo il loro arresto da parte delle forze israeliane.
Tra di loro ci sarebbe anche un attivista calabrese, Vincenzo Fullone, che ha vissuto a Gaza ed è stato arrestato a bordo della barca Conscience, parte della Flotilla, e ultimo dei connazionali ad essere rilasciato. "In tre occasioni diverse, mi è stato ordinato di entrare in una stanza piccola, dove sono stato spogliato completamente e sottomesso a invasive e dolorose ispezioni anali", ha dichiarato, come riportato nel comunicato ufficiale diffuso dal team della Flotilla e postato da Thunberg.
"Ogni volta sono rimasto in silenzio per non provocare ulteriori violenze e per negare alle guardie la soddisfazione di vedermi soffrire", ha aggiunto Fullone, sottolineando il fatto che è stato filmato e soggetto ad abusi verbali: "Tr..a di Hamas, non ti piace?".
Nel comunicato la giornalista tedesca Anna Liedtke ha denunciato di essere stata stuprata dalle guardie carcerarie durante un'ispezione e ulteriori abusi sessuali sono stati denunciati dall'attivista australiano Surya McEwen, citato dall'organizzazione.
L'intento del comunicato è di portare le violenze sessuali subite durante la detenzione dagli attivisti e dai palestinesi all'attenzione delle Nazioni Unite e della Corte Penale Internazionale all'Aia.
Anche la 22enne Thunberg era a bordo della Flotilla per Gaza ed è stata detenuta dalle forze israeliane. Poco prima di Natale, l'attivista di Stoccolma è stata arrestata e poi rilasciata dalla polizia a Londra con l'accusa di supportare 'Palestine Action', un'organizzazione terroristica secondo le autorità britanniche.