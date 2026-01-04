Flotilla, Greta Thunberg: "Abusi in Israele sugli attivisti, anche su un italiano"

Tra di loro ci sarebbe anche un attivista calabrese, Vincenzo Fullone, che ha vissuto a Gaza ed è stato arrestato a bordo della barca Conscience, parte della Flotilla, e ultimo dei connazionali ad essere rilasciato. "In tre occasioni diverse, mi è stato ordinato di entrare in una stanza piccola, dove sono stato spogliato completamente e sottomesso a invasive e dolorose ispezioni anali", ha dichiarato, come riportato nel comunicato ufficiale diffuso dal team della Flotilla e postato da Thunberg.