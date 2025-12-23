Greta Thunberg arrestata a Londra durante un raduno pro-Pal

Palestine Action è un gruppo noto per le azioni di disobbedienza civile e per la denuncia dei legami fra Londra e Israele sullo sfondo di quanto accaduto nella Striscia di Gaza, ma i suoi militanti non sono mai stati incriminati per attentati contro le persone. Mentre la stretta draconiana del governo Starmer nei suoi confronti è stata criticata sia Regno sia all'estero: dalla sinistra pacifista, da esponenti politici liberali, da ong umanitarie come Amnesty International e da agenzie dell'Onu. Lo sciopero della fame degli otto detenuti - uomini e donne tuttora in attesa di processo e al momento non condannati per alcun reato - è il più lungo mai attuato nel Paese dai tempi del tragico 'hunger strike' del 1981: quando il militante repubblicano nordirlandese Bobby Sands e altri suoi 9 compagni di lotta si lasciarono morire nel carcere di Maze, nel pieno del sanguinoso conflitto dei Troubles, di fronte al rifiuto dell'allora governo conservatore di Margaret Thatcher di riconoscere le loro azioni come reati politici e non comuni. Sotto accusa questa volta è l'esecutivo laburista di Starmer, a cominciare dai ministri della Giustizia, David Lammy, e dell'Interno, Shabana Mahmood, a cui viene rinfacciata una gestione burocratica e disumana della vicenda. Segnata dal rifiuto ripetuto di rispondere ad appelli presentati da decine di deputati alla Camera dei Comuni e persino d'incontrare avvocati e parenti dei detenuti coinvolti: alcuni dei quali già ricoverati in ospedale per il deterioramento delle loro condizioni; e ormai a rischio di perdere la vita secondo quanto ribadito oggi stesso da familiari e sostenitori. Denunce che Greta Thunberg ha fatto proprie rivolgendosi ai manifestanti di Londra prima dell'arresto, come testimoniato in un video girato dal gruppo di protesta Prisoners for Palestine: "Io - ha detto la giovane attivista svedese - sostengo i prigionieri di Palestine Action, io mi oppongo al genocidio". Almeno altri due dimostranti risultano essere stati fermati dalla polizia a margine del raduno odierno, svoltosi di fronte agli uffici di Aspen Insurance, nel pieno centro della capitale britannica. Essi sono accusati di aver preso di mira con vernice spray rossa, in ricordo del sangue versato dalle vittime di Gaza, la sede londinese del gruppo assicurativo: contestato per il sostegno finanziario garantito a Elbit Systems, società israeliana legata al complesso militare-industriale.