Canal Grande colorato di verde, Greta Thunberg e altri 36 attivisti indagati

L’azione si è svolta attorno a mezzogiorno, quando cinque attivisti a bordo di un vaporetto hanno versato alcune taniche di fluoresceina nel Canal Grande in prossimità del ponte di Rialto. In contemporanea, altri manifestanti – tra cui la giovane attivista svedese Greta Thunberg – hanno srotolato uno striscione sul ponte, dando visibilità alla protesta contro quello che definiscono l’“ecocidio” in corso a livello globale. A supporto della scenografia, una quindicina di partecipanti vestiti di rosso e con il volto sbiancato hanno sfilato lentamente ai piedi del ponte. La colorazione delle acque ha attirato l’attenzione di passanti e turisti, richiedendo l’intervento di polizia locale e Digos, che hanno monitorato l’intera iniziativa e avviato rapidamente le identificazioni.