Israele, Greta Thunberg "in una cella infestata da cimici da letto, con poco cibo e poca acqua"

È quanto emerge dalla corrispondenza tra il ministero degli Esteri svedese e i collaboratori dell'attivista
© Ansa
L'attivista svedese Greta Thunberg, imprigionata in Israele dopo aver viaggiato a bordo della Global Sumud Flotilla, ha dichiarato alle autorità svedesi di essere detenuta in carcere in condizioni dure. È quanto emerge dalla corrispondenza tra il ministero degli Esteri svedese e i collaboratori dell'attivista, visionata dal Guardian. In particolare, Greta avrebbe detto a un funzionario che le ha fatto visita in prigione di essere detenuta in una cella infestata da cimici da letto e di avere a disposizione poco cibo e poca acqua.
"L'ambasciata ha potuto incontrare Greta - si legge nella mail inviata dal ministero a persone vicine a Thunberg -. Ha riferito di disidratazione. Ha ricevuto quantità insufficienti sia di acqua sia di cibo. Ha anche affermato di aver sviluppato eruzioni cutanee, che sospetta siano state causate dalle cimici da letto. Ha parlato di trattamenti duri e ha detto di essere rimasta seduta per lunghi periodi su superfici dure".
La maggior parte degli attivisti della Flotilla arrestati sono detenuti nella prigione di Ketziot, nel Negev. Il Servizio Penitenziario Israeliano, le Forze di Difesa Israeliane e il ministero degli Esteri israeliano non hanno risposto alla richiesta di commento del Guardian.
Commenti (0)