Cronaca
contro ignoti

Flotilla, la Procura di Roma indaga per sequestro di persona

Gli inquirenti sentiranno gli attivisti italiani che hanno presentato gli esposti per approfondimenti

22 Ott 2025 - 16:50
© Ansa

© Ansa

La Procura di Roma procede per i reati di sequestro di persona e danneggiamento con pericolo di naufragio nelle indagini avviate dopo gli esposti presentati dal team legale della delegazione italiana che ha preso parte alla Global Sumud Flotilla per Gaza. Gli inquirenti, che procedono contro ignoti, nelle prossime settimane ascolteranno i 36 attivisti italiani che hanno preso parte alla missione per approfondire quanto cristallizzato nelle denunce in cui ipotizzano anche i reati di tentato omicidio e tortura. Gli inquirenti vogliono ricostruire le fasi della navigazione, gli attacchi con i droni avvenuti in due episodi distinti e quanto accaduto dopo l'abbordaggio dell'esercito israeliano.

