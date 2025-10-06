Logo Tgcom24
IL RIMPATRIO

Flotilla, Greta Thunberg rientra in Europa: l'accoglienza all'aeroporto di Atene

L'attivista svedese Greta Thunberg è giunta all'aeroporto di Atene assieme ad altri 133 partecipanti alla spedizione della Global Sumud Flotilla, provenienti da 15 Paesi europei

06 Ott 2025 - 21:35
