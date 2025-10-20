Logo Tgcom24
Ultimo aggiornamento: 36 minuti fa
Speciale Il conflitto in Medioriente

Le notizie in tempo reale

Israele: "Abbiamo ripreso ad applicare il cessate il fuoco a Gaza"

Scambio di accuse sulla violazione della tregua: Israele ha lanciato una nuova ondata di raid prima di annunciare il ritorno in vigore dell'accordo

di Redazione online
20 Ott 2025 - 00:23

L'esercito israeliano ha annunciato la ripresa del cessate il fuoco dopo violenti raid su Gaza "in risposta alle violazioni di Hamas". Il premier israeliano Netanyahu ha infatti accusato Hamas di aver violato il cessate il fuoco e ha ordinato di "agire con forza" contro gli "obiettivi terroristici". Secondo quanto riferiscono media israeliani, miliziani palestinesi, infatti, avrebbero lanciato un attacco contro le forze dello Stato ebraico a Rafah, inducendo l'Idf a rispondere con attacchi aerei nella zona. Dal canto suo il gruppo fondamentalista islamico ha negato violazioni del cessate fuoco, riferendo di non essere al corrente di scontri a Rafah. Hamas ha intanto trovato il cadavere di un altro ostaggio, il tredicesimo, e ha detto di essere pronto a consegnarlo.

Gali e Ziv Berman con la maglietta della squadra di calcio preferita, il Maccabi

Rapiti da Hamas e divisi: i gemelli Ziv e Gali si riabbracciano dopo oltre due anni di prigionia

L'inviato speciale Usa Steve Witkoff e il consigliere di Donald Trump Jared Kushner arriveranno in Israele oggi, mentre il vicepresidente J.D. Vance atterrerà nel Paese martedì. Lo ha dichiarato un funzionario americano al Times of Israel. I tre incontreranno il primo ministro Benjamin Netanyahu e alti funzionari israeliani durante la loro visita, al fine di promuovere ulteriormente il cessate il fuoco di Washington a Gaza, ha aggiunto il funzionario.

