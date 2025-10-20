Israele: "Abbiamo ripreso ad applicare il cessate il fuoco a Gaza"

L'esercito israeliano ha annunciato la ripresa del cessate il fuoco dopo violenti raid su Gaza "in risposta alle violazioni di Hamas". Il premier israeliano Netanyahu ha infatti accusato Hamas di aver violato il cessate il fuoco e ha ordinato di "agire con forza" contro gli "obiettivi terroristici". Secondo quanto riferiscono media israeliani, miliziani palestinesi, infatti, avrebbero lanciato un attacco contro le forze dello Stato ebraico a Rafah, inducendo l'Idf a rispondere con attacchi aerei nella zona. Dal canto suo il gruppo fondamentalista islamico ha negato violazioni del cessate fuoco, riferendo di non essere al corrente di scontri a Rafah. Hamas ha intanto trovato il cadavere di un altro ostaggio, il tredicesimo, e ha detto di essere pronto a consegnarlo.