Gaza, identificate le salme degli ultimi ostaggi restituite da Hamas
© Tgcom24 | Gli ultimi due ostaggi restituiti da Hamas, Muhammad el-Atrash e Inbar Haiman
Il premier israeliano: "La guerra finirà dopo la fase 2 con la confisca delle armi di Hamas". Quest'ultimo avverte: "La chiusura del valico ritarderà la consegna di altri corpi"di Redazione online
Gli Stati Uniti hanno informato i Paesi che garantiscono l'accordo di pace a Gaza di una "imminente violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas contro la popolazione" della Striscia. Netanyahu: "La guerra finirà dopo la fase 2 con il disarmo di Hamas". Il premier ha smentito, come invece annunciato per lunedì dall'ambasciata palestinese in Egitto, la riapertura del valico di Rafah. Hamas ha consegnato a Israele, tramite la Croce rossa, i corpi di due ostaggi. Sempre Hamas ha però chiarito che la chiusura del valico di Rafah tra Egitto e Gaza causerà ritardi significativi nella consegna delle salme perché impedisce "l'ingresso delle attrezzature specializzate necessarie per la ricerca dei dispersi sotto le macerie". Uccisi undici membri di una famiglia dopo che Israele ha attaccato un veicolo a Zeitoun, nella Striscia di Gaza, perché avrebbe attraversato la cosiddetta "linea gialla", che delimita le aree sotto il controllo dell'esercito israeliano. Lo scrive Al Jazeera, secondo cui Israele ha fin qui ucciso 28 persone dall'entrata in vigore del cessate il fuoco.
Gli Stati Unti hanno informato i Paesi che garantiscono l'accordo di pace a Gaza di una "imminente violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas contro la popolazione" della Striscia. Lo afferma il Dipartimento di Stato, sottolineando che il "pianificato attacco contro i civili palestinesi costituirebbe una diretta e grave violazione del cessate il fuoco e metterebbe a rischio i significativi progressi raggiunto con la mediazione". Se Hamas procederà con questo attacco, "saranno prese misure per proteggere la popolazione di Gaza e preservare l'integrità del cessate il fuoco".
Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che la guerra con Hamas finirà una volta completata la seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco in corso a Gaza, che prevede il disarmo di Hamas. La seconda fase "include anche il disarmo di Hamas, o più precisamente, la smilitarizzazione della Striscia di Gaza e, prima ancora, la confisca delle armi di Hamas", ha dichiarato il leader israeliano durante un programma televisivo su Channel 14.