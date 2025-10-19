Gli Stati Uniti hanno informato i Paesi che garantiscono l'accordo di pace a Gaza di una "imminente violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas contro la popolazione" della Striscia. Netanyahu: "La guerra finirà dopo la fase 2 con il disarmo di Hamas". Il premier ha smentito, come invece annunciato per lunedì dall'ambasciata palestinese in Egitto, la riapertura del valico di Rafah. Hamas ha consegnato a Israele, tramite la Croce rossa, i corpi di due ostaggi. Sempre Hamas ha però chiarito che la chiusura del valico di Rafah tra Egitto e Gaza causerà ritardi significativi nella consegna delle salme perché impedisce "l'ingresso delle attrezzature specializzate necessarie per la ricerca dei dispersi sotto le macerie". Uccisi undici membri di una famiglia dopo che Israele ha attaccato un veicolo a Zeitoun, nella Striscia di Gaza, perché avrebbe attraversato la cosiddetta "linea gialla", che delimita le aree sotto il controllo dell'esercito israeliano. Lo scrive Al Jazeera, secondo cui Israele ha fin qui ucciso 28 persone dall'entrata in vigore del cessate il fuoco.