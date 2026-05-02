Flotilla, la denuncia degli attivisti: "Presi a pugni e calci dall'esercito israeliano"

"Siamo stati presi a pugni, a calci e trascinati a terra con le mani legate dietro la schiena" denunciano diversi attivisti della Flotilla. I militari israeliani sono stati accusati dai partecipanti della missione umanitaria di aver avuto una reazione spropositata di fronte alla "resistenza pacifica" esercitata da alcuni di loro quando Saif Abu Keshek e Thiago Ávila sono stati fermati e trasferiti in Israele per essere interrogati. I due, secondo una nota diffusa da ministero degli Esteri di Tel Aviv, sospettati rispettivamente di "affiliazione a un’organizzazione terroristica" e "attività illegale".