Via libera del Parlamento israeliano alla pena di morte per i terroristi | Tajani: "Legge che lede la dignità della persona"
La Knesset approva la misura con 62 voti a favore (tra cui quello del premier Netanyahu) e 48 contrari. Amnesty International chiede l'urgente annullamento della norma. Condanna dell'Autorità palestinese
© Afp
Il Parlamento israeliano ha dato il via libera alla pena di morte per atti di terrorismo. La legge è passata alla Knesset con 62 voti a favore (tra cui quello del premier Benjamin Netanyahu) e 48 contrari. Uno dei partiti ultra-ortodossi della coalizione di governo si è opposto, mentre la misura ha incassato il sostegno del partito di opposizione di Avigdor Lieberman. La legge ha attirato dure critiche da Italia, Germania, Francia e Regno Unito, che in una nota congiunta ne hanno chiesto il ritiro.
Tajani: "Misura che lede la dignità della persona"
Come ha spiegato in un messaggio su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani, "gli impegni assunti, soprattutto con le risoluzioni votate alle Nazioni Unite, per una moratoria sulla pena di morte, non possono essere disattesi. Per noi la vita è un valore assoluto, arrogarsi il diritto di toglierla per infliggere una punizione è una misura disumana che lede la dignità della persona".
Cosa prevede la legge
Secondo il testo, è passibile di condanna a morte ''chi causa intenzionalmente la morte di una persona nell'ambito di un atto di terrorismo, con l'intento di negare l'esistenza dello Stato di Israele''. La norma prevede che il tribunale abbia la facoltà di convertire la pena in ergastolo, nonché di imporre la pena capitale anche se non richiesta dall'accusa e senza che sia necessaria unanimità tra i giudici.
Amnesty International chiede il ritiro della legge
Amnesty International ha chiesto alle autorità israeliane l'urgente annullamento della norma. "Oggi il Parlamento israeliano ha approvato la prima di quella che minaccia di essere una serie di norme che faciliteranno l'uso della pena di morte, in una pubblica manifestazione di crudeltà, discriminazione e profondo disprezzo per i diritti umani", ha detto Erika Guevara-Rosas, Alta direttrice delle ricerche e delle campagne dell'organizzazione.
"L'emendamento alla legge in materia di pena capitale, conosciuto come 'pena di morte per i terroristi', amplia e facilita l'applicazione della pena di morte in un periodo nel quale c'è una tendenza mondiale verso la sua abolizione. Inoltre, smantella le garanzie necessarie per prevenire la privazione arbitraria della vita e per proteggere il diritto a un processo equo, rafforzando in questo modo il sistema israeliano di apartheid che è puntellato da decine di leggi discriminatorie contro le persone palestinesi", ha aggiunto Guevara-Ross.
La condanna dell'Autorità palestinese
L'Autorità palestinese ha condannato l'approvazione della legge, che prevede l'esecuzione capitale dei palestinesi della Cisgiordania condannati per attacchi terroristici, definendola una "pericolosa escalation". In un post su X, il ministero degli Esteri dell'Autorità ha affermato che "Israele non ha sovranità sulla terra palestinese. Questa legge rivela ancora una volta la natura del sistema coloniale israeliano, che cerca di legittimare le uccisioni extragiudiziali sotto copertura legislativa", ha aggiunto.
La reazione di Hamas
L'adozione della legge sulla pena di morte "riflette la natura sanguinaria dell'occupazione e il suo approccio basato sull'omicidio e sul terrorismo, e smaschera la falsità delle sue ripetute affermazioni di essere un Paese civile e impegnato a rispettare i valori umani", ha affermato Hamas.