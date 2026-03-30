Via libera del Parlamento israeliano alla pena di morte per i terroristi | Tajani: "Legge che lede la dignità della persona"

Il Parlamento israeliano ha dato il via libera alla pena di morte per atti di terrorismo. La legge è passata alla Knesset con 62 voti a favore (tra cui quello del premier Benjamin Netanyahu) e 48 contrari. Uno dei partiti ultra-ortodossi della coalizione di governo si è opposto, mentre la misura ha incassato il sostegno del partito di opposizione di Avigdor Lieberman. La legge ha attirato dure critiche da Italia, Germania, Francia e Regno Unito, che in una nota congiunta ne hanno chiesto il ritiro.