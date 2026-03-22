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Trump minaccia l'Iran: "Aprite Hormuz in 48 ore o colpiremo le centrali elettriche" | Teheran risponde: "Pronti a colpire infrastrutture energetiche Usa"
Come affermato dal portavoce dell'esercito, l'attacco avverrebbe se il tycoon dovesse prendere di mira le centrali elettriche iraniane
© Afp
Quando si è giunti ormai alla quarta settimana di guerra in Iran, continuano a scambiarsi minacce Teheran e gli Stati Uniti continuano a scambiarsi minacce. Con un post sul suo social Truth, Donald Trump pretende l'apertura dello Stretto di Hormuz entro 48 ore altrimenti gli Usa attaccheranno le centrali elettriche iraniane. Non si è fatta attendere la risposta dell'esercito di Teheran: "Colpiremo le infrastrutture energetiche e informatiche degli Stati Uniti", ha detto all'agenzia di stampa Fars il portavoce dell'esercito. Intanto non si fermano gli attacchi: l'Idf ha annunciato che sono in corso raid nel cuore di Teheran, mentre le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti stano rispondendo alle minacce missilistiche e ai droni in arrivo dall'Iran
L'esercito iraniano ha annunciato che prenderà di mira le strutture energetiche e gli impianti di desalinizzazione dell'acqua nella regione se Donald Trump metterà in pratica le minacce di distruggere le centrali elettriche iraniane. "Se le infrastrutture petrolifere ed energetiche dell'Iran saranno attaccate dal nemico - afferma alla Fars il portavoce del comando operativo dell'esercito, Khatam al-Anbiya -, tutte le infrastrutture energetiche, informatiche e di desalinizzazione dell'acqua appartenenti agli Usa e al regime nella regione saranno prese di mira".
"Se l'Iran non aprirà completamente, senza minacce, lo Stretto di Hormuz entro 48 ore da questo preciso istante, gli Stati Uniti colpiranno e annienteranno le loro varie centrali elettriche, iniziando dalla più grande!". È l'ultimatum di Donald Trump a Teheran affidato a un post su Truth.