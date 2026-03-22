Trump minaccia l'Iran: "Aprite Hormuz in 48 ore o colpiremo le centrali elettriche" | Teheran risponde: "Pronti a colpire infrastrutture energetiche Usa"

Quando si è giunti ormai alla quarta settimana di guerra in Iran, continuano a scambiarsi minacce Teheran e gli Stati Uniti continuano a scambiarsi minacce. Con un post sul suo social Truth, Donald Trump pretende l'apertura dello Stretto di Hormuz entro 48 ore altrimenti gli Usa attaccheranno le centrali elettriche iraniane. Non si è fatta attendere la risposta dell'esercito di Teheran: "Colpiremo le infrastrutture energetiche e informatiche degli Stati Uniti", ha detto all'agenzia di stampa Fars il portavoce dell'esercito. Intanto non si fermano gli attacchi: l'Idf ha annunciato che sono in corso raid nel cuore di Teheran, mentre le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti stano rispondendo alle minacce missilistiche e ai droni in arrivo dall'Iran