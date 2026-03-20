Da Dubai a Ibiza, come cambia la geografia del lusso dopo la guerra in Iran

"Nella zona di Can Furnet l'affitto di una villa può costare fino a 50mila euro", dice Mauro Polato, agente immobiliare, che conferma il tutto esaurito ma con una novità. "Le prenotazioni sono schizzate alle stelle e invece dei weekend ci sono molte richieste che vanno fino a due e tre mesi", dice. Dagli Stati Uniti a Europa ed Emirati Arabi Uniti: l'isola delle Baleari attira non solo i turisti internazionali "mordi e fuggi" ma anche i lavoratori residenti a Dubai che attendono, non senza qualche preoccupazione, l'evolversi del conflitto nelle prossime settimane.